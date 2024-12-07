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В полиции объяснили, что такое экономическое насилие и какие его признаки

15:25, 7 декабря 2024
Умышленное лишение вещей, имущества или денежных средств является одним из проявлений экономического насилия.
В полиции объяснили, что такое экономическое насилие и какие его признаки
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Экономическое насилие – это скрытая, но не менее опасная форма влияния, которая может разрушать жизнь человека. Это одна из форм насилия в семье, когда обидчик сознательно манипулирует финансами с целью навредить другому человеку и нарушить его права.

В патрульной полиции Одесской области объяснили, как проявляется экономическое насилие и как его распознать.

Проявления:

• преднамеренное лишение вещей, имущества или средств или их повреждение;

• запрет учиться/работать;

• принуждение к нищенству.

Основными признаками экономического насилия в семье является отказ в доступе к финансам, интенсивный мониторинг затрат, вымогательство вернуть средства, потраченные на нужды семьи. Кроме этого, признаки могут быть следующими:

• грязная и поврежденная одежда;

• несоблюдение гигиены;

• отсутствие пищи, игрушек, книг и т.п.;

• избегание сверстников;

• бессонница, усталый и больной вид;

• несоответствие умственных способностей возрастным нормам.

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