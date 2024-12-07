В полиции объяснили, что такое экономическое насилие и какие его признаки

Экономическое насилие – это скрытая, но не менее опасная форма влияния, которая может разрушать жизнь человека. Это одна из форм насилия в семье, когда обидчик сознательно манипулирует финансами с целью навредить другому человеку и нарушить его права.
В патрульной полиции Одесской области объяснили, как проявляется экономическое насилие и как его распознать.
Проявления:
• преднамеренное лишение вещей, имущества или средств или их повреждение;
• запрет учиться/работать;
• принуждение к нищенству.
Основными признаками экономического насилия в семье является отказ в доступе к финансам, интенсивный мониторинг затрат, вымогательство вернуть средства, потраченные на нужды семьи. Кроме этого, признаки могут быть следующими:
• грязная и поврежденная одежда;
• несоблюдение гигиены;
• отсутствие пищи, игрушек, книг и т.п.;
• избегание сверстников;
• бессонница, усталый и больной вид;
• несоответствие умственных способностей возрастным нормам.
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