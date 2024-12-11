Податкова масово перевіряє продавців товарів через інтернет — за місяць виписали штрафів майже на 50 млн

ДПС штрафує тих продавців, які реалізують товари без реєстрації та не видають касові чеки.

Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що Державна податкова служба активно проводить контрольні закупівлі товарів, що реалізуються через інтернет, і штрафує тих продавців, які не видають касові чеки.

«Звертаю окрему увагу на тих, хто, незважаючи на очевидну небезпеку, продовжує реалізовувати товари в мережі інтернет без реєстрації або уникаючи видачі чеку, на те, що протягом 2024 року здійснено 7221 контрольну закупівлю через інтернет», — підкреслив нардеп.

За його словами, донараховано штрафів на суму 106,6 млн грн, з них 47,3 млн грн — у листопаді.

«Робота з наведенню ладу в інтернет-торгівлі є пріоритетом ДПС. Дотримуйтесь законодавства і працюйте спокійно!» — наголосив Данило Гетманцев.

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