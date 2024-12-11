Налоговая массово проверяет продавцов товаров через интернет — за месяц выписали штрафов почти на 50 млн

ГНС штрафует продавцов, которые реализуют товары без регистрации и не выдают кассовые чеки.

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Государственная налоговая служба активно проводит контрольные закупки товаров, реализуемых через интернет, и штрафует продавцов, которые не выдают кассовые чеки.

«Обращаю особое внимание на тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7221 контрольную закупку через интернет», — подчеркнул нардеп.

По его словам, доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре.

«Работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ДПС. Соблюдайте законодательство и работайте спокойно!» – подчеркнул Даниил Гетманцев.

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