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Шість посольств у Києві постраждали від ракетної атаки – фото та відео

14:22, 20 грудня 2024
Від ранкової російської атаки постраждала будівля, в якій розташовані дипломатичні представництва.
Шість посольств у Києві постраждали від ракетної атаки – фото та відео
Фото: ukrinform
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Внаслідок російського ракетного обстрілу Києва зазнали пошкоджень посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

Усі ці посольства розміщені в одному будинку, який серйозно постраждав від ракетного удару. У приміщеннях вибиті вікна, двері та елементи стелі. Також пошкоджено дорогу і газопровід поблизу.

«Черговий удар п'ятьма балістичними ракетами (...) Сьогодні внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено кілька посольств. Усі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі. Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил», - сказав він.

Тихий назвав напад Росії на дипломатичні установи «варварським» та підкреслив, що це порушує всі міжнародні правила. «Цими ударами по дипустановах Росія тільки знову підтверджує свій статус абсолютного варвара», — зазначив він.

За його словами, українська сторона проводить оцінку рівня пошкоджень та працює над ліквідацією наслідків. Станом на зараз, серед іноземних дипломатів немає постраждалих.

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах столиці. Через ракетну атаку пошкоджено костел Святого Миколая у центрі Києва.

Джерело фото та відео - ЗМІ

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росія Київ війна ракетний удар

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