Шесть посольств в Киеве пострадали от ракетной атаки – фото и видео

От утренней российской атаки пострадало здание, в котором расположены дипломатические представительства.

Фото: ukrinform

В результате российского ракетного обстрела Киева получили повреждения посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

Все эти посольства размещены в одном здании, которое серьезно пострадало от ракетного удара. В помещениях выбиты окна, двери и элементы потолка. Также повреждены дорога и газопровод поблизости.

«Очередной удар пятью баллистическими ракетами (...) Сегодня в результате обстрела в Киеве повреждены несколько посольств. Все эти посольства размещены в одном здании, которое получило серьезные повреждения в результате ракетного удара. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолка. Это варварские нападения на дипломатические учреждения, вы знаете, что это везде в мире пересечение всех возможных красных линий и международных правил», - сказал он.

Тихий назвал нападение России на дипломатические учреждения «варварским» и подчеркнул, что это нарушает все международные правила. «Этими ударами по дипучреждениям Россия только снова подтверждает свой статус абсолютного варвара», - отметил он.

По его словам, украинская сторона проводит оценку уровня повреждений и работает над ликвидацией последствий. По состоянию на сейчас, среди иностранных дипломатов нет пострадавших.

Напомним, российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы. Из-за ракетной атаки поврежден костел Святого Николая в центре Киева.

Источник фото и видео - СМИ

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