Практика судов
  1. В Украине

Шесть посольств в Киеве пострадали от ракетной атаки – фото и видео

14:22, 20 декабря 2024
От утренней российской атаки пострадало здание, в котором расположены дипломатические представительства.
Шесть посольств в Киеве пострадали от ракетной атаки – фото и видео
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате российского ракетного обстрела Киева получили повреждения посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

Все эти посольства размещены в одном здании, которое серьезно пострадало от ракетного удара. В помещениях выбиты окна, двери и элементы потолка. Также повреждены дорога и газопровод поблизости.

«Очередной удар пятью баллистическими ракетами (...) Сегодня в результате обстрела в Киеве повреждены несколько посольств. Все эти посольства размещены в одном здании, которое получило серьезные повреждения в результате ракетного удара. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолка. Это варварские нападения на дипломатические учреждения, вы знаете, что это везде в мире пересечение всех возможных красных линий и международных правил», - сказал он.

Тихий назвал нападение России на дипломатические учреждения «варварским» и подчеркнул, что это нарушает все международные правила. «Этими ударами по дипучреждениям Россия только снова подтверждает свой статус абсолютного варвара», - отметил он.

По его словам, украинская сторона проводит оценку уровня повреждений и работает над ликвидацией последствий. По состоянию на сейчас, среди иностранных дипломатов нет пострадавших.

Напомним, российские войска нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы. Из-за ракетной атаки поврежден костел Святого Николая в центре Киева.

Источник фото и видео - СМИ

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Киев война ракетный удар

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста

Территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр – разъяснение Минюста.

В Министерстве юстиции издали официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров

Учитывая временное прекращение доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, на сегодняшний день может осуществляться повторная выдача свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния на основании бумажного носителя актовой записи гражданского состояния.

Онлайн-бронирование в Дії и отсрочки в Резерв+ приостановлены

Услуги по онлайн-бронированию работников через Дію и получение отсрочек в Резерв+ пока не предоставляются – заместитель министра обороны.

В новый Реестр военнослужащих внесут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица

Принятый парламентом закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду