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У Запоріжжі викрили учасника схеми ухилення від мобілізації через ВЛК

09:05, 27 грудня 2024
Чоловік підшукував серед чоловіків призовного віку охочих за гроші отримати довідку ВЛК про непридатність для проходження військової служби та сприяв у її виготовленні.
У Запоріжжі викрили учасника схеми ухилення від мобілізації через ВЛК
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У Запоріжжі викрили учасника схеми ухилення від мобілізації через ВЛК. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за пропозицією працівника військово-лікарської комісії одного з медзакладів Запоріжжя став учасником злочинної схеми ухилення від мобілізації.

«Він підшукував серед чоловіків призовного віку охочих за гроші отримати довідку ВЛК про непридатність для проходження військової служби та сприяв у її виготовленні», — зазначили у прокуратурі.

Так, за одну таку послугу чоловік вимагав грошову винагороду в 3 тисяч доларів, частину якої повинен був передавати лікарям ВЛК, та був викритий правоохоронцями під час її одержання.

У ході обшуку за місцем його проживання вилучено 1,3 млн грн у різних валютах, медичні документи та чорнові записи.

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Слідство триває, на причетність до організації злочинної схеми перевіряються лікарі одного з медзакладів Запоріжжя.

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