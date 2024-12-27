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В Запорожье разоблачили участника схемы уклонения от мобилизации через ВЛК

09:05, 27 декабря 2024
Мужчина подыскивал среди мужчин призывного возраста желающих получить справку ВЛК о непригодности для прохождения военной службы и способствовал в ее изготовлении.
В Запорожье разоблачили участника схемы уклонения от мобилизации через ВЛК
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В Запорожье разоблачили участника схемы уклонения от мобилизации через ВЛК. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый по предложению работника военно-врачебной комиссии одного из медучреждений Запорожья стал участником преступной схемы уклонения от мобилизации.

«Он подыскивал среди мужчин призывного возраста желающих получить справку ВЛК о непригодности для прохождения военной службы и способствовал в ее изготовлении», — отметили в прокуратуре.

Так, за одну такую ​​услугу мужчина требовал денежное вознаграждение в 3 тысячи долларов, часть которого должен был передавать врачам ВЛК, и был разоблачен правоохранителями во время его получения.

В ходе обыска по месту его жительства изъято 1,3 млн. грн. в разных валютах, медицинские документы и черновые записи.

По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Следствие продолжается, на причастность к организации преступной схемы проверяются врачи одного из медучреждений Запорожья.

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