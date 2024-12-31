Практика судів
  1. В Україні

У податковій службі нагадали способи подання податкової звітності

21:07, 31 грудня 2024
Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законодавства.
У податковій службі нагадали способи подання податкової звітності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Харківській області нагадало про способи подання податкової звітності.

Зазначається, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Єдиною підставою для неприйняття податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого платника податків відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного кваліфікованого сертифіката електронного підпису, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа, містить достовірні обов'язкові реквізити та надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами пункту 46.2 статті 46 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств, платниками частини чистого прибутку (доходу), платниками дивідендів на державну частку та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ставки судового збору з 1 січня 2025 року залишаться незмінними – таблиця ставок

Закон про Державний бюджет на 2025 рік не передбачає зміни розміру прожиткового мінімуму, тож і ставки судового збору залишаться на рівні 2024 року

Військовозобов’язані, які не досягли 25 років та пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, приймаються на службу у резерві за їх згодою – Президент підписав Указ

Президент підписав указ про внесення змін до Положення про проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України.

Кабмін вніс зміни до Правил перетинання державного кордону

Зміни стосуються пропуску через кордон чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом.

Пільги, пенсії, допомоги люди з інвалідністю будуть отримувати на підставі витягу з рішення експертної команди

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки.

Володимир Зеленський підписав укази про внесення змін до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

Зміни стосуються переміщення офіцерів між окремими родами військ і категорій осіб, яким присвоюється військове звання молодшого лейтенанта.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду