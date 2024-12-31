Практика судов
  1. В Украине

В налоговой службе напомнили способы представления налоговой отчетности

21:07, 31 декабря 2024
Налогоплательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, представляют налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме с соблюдением требований законодательства.
В налоговой службе напомнили способы представления налоговой отчетности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Харьковской области напомнило о способах подачи налоговой отчетности.

Зазначається, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Єдиною підставою для неприйняття податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі є недійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого платника податків відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», у тому числі у зв'язку із закінченням строку дії відповідного кваліфікованого сертифіката електронного підпису, за умови що така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа, містить достовірні обов'язкові реквізити та надана у форматі, доступному для її технічної обробки.

Платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами пункту 46.2 статті 46 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств, платниками частини чистого прибутку (доходу), платниками дивідендів на державну частку та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ставки судебного сбора с 1 января 2025 останутся неизменными – таблица ставок

Закон о Государственном бюджете на 2025 год не предусматривает изменения размера прожиточного минимума, поэтому и ставки судебного сбора останутся на уровне 2024 года.

Военнообязанные, не достигшие 25 лет и прошедшие базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу, принимаются на службу в резерве с их согласия – Президент подписал Указ

Президент подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины.

Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы

Изменения касаются пропуска через границу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту.

Льготы, пенсии, пособия люди с инвалидностью будут получать на основании выписки из решения экспертной команды

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки.

Владимир Зеленский подписал указы о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в ВСУ

Изменения касаются перемещения офицеров между отдельными родами войск и категорий лиц, которым присваивается воинское звание младшего лейтенанта.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду