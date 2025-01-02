У Києві деблокували водія фури, що впала з мосту — фото

Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали його медикам.

Фото: ДСНС

У Голосіївському районі Києва рятувальники деблокували водія з вантажівки, яка впала на з'їзді з Південного мосту.

Як повідомило головне управління ДСНС України у м. Києві, за попередньою інформацією, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажного автомобіля «Volvo» не впорався з керуванням та перекинувся з мосту.

«Рятувальники деблокували водія вантажівки й передали медикам. Чоловік від госпіталізації відмовився. Вогнеборці здійснили змив пального з проїжджої частини», - заявили у ДСНС.

Причину події будуть встановлювати правоохоронці.

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