Викрали жінку, побили та залишили помирати – у замовному вбивстві підозрюють бізнесмена

На Рівненщині оголосили підозру членам злочинної групи за замовне вбивство, постраждала вижила після 18 днів у комі.

Фото: npu.gov.ua

На Рівненщині поліція оголосила підозру чотирьом особам, які організували та здійснили замах на вбивство жінки. За інформацією Національної поліції, місцевий бізнесмен замовив вбивство жительки Рівненського району, аби помститися за образу його родички. До злочину були залучені ще двоє осіб. Про це повідомила Національна поліція України.

Оперативники та слідчі спільно з поліцейськими Рівненщини та Волині провели детальне розслідування. Зловмисники використали автомобіль Volvo V50, змінивши номерні знаки для конспірації. Вони напали на жінку біля її робочого місця: один з нападників вдарив її молотком по голові, після чого продовжив наносити удари, аби вона не чинила опору.

Після цього, вважаючи жінку мертвою, зловмисники залишили її на зупинці, де її знайшов перехожий. Постраждала була доставлена до лікарні, де провела 18 днів у комі та перенесла кілька операцій. Завдяки своєчасній медичній допомозі їй вдалося вижити.

Підозрювані намагалися знищити доказову базу, миючи кров в автомобілі та переоформляючи його на іншу особу. Проте, після проведених обшуків і слідчих дій, поліція затримала всіх учасників злочину.

Слідчі оголосили чотирьом підозрюваним про підозру у вчиненні замаху на вбивство, незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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