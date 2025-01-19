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Аліменти та соціальні виплати в Україні у 2025 році – нові розміри та правила

07:54, 19 січня 2025
З 1 січня 2025 року в Україні зберігаються розміри прожиткового мінімуму та змінюються соціальні виплати.
Аліменти та соціальні виплати в Україні у 2025 році – нові розміри та правила
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З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для всіх соціальних та демографічних груп в Україні залишився незмінним, у тому числі для дітей: до 6 років — 2 563 грн, від 6 до 18 років — 3 196 грн. Це впливає на розмір аліментів та інших соціальних виплат, нагадує «Протокол».

Мінімальні аліменти на дітей становитимуть 50% від прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років — 1 281,5 грн, для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн. Однак мінімальна рекомендована сума виплати відповідає рівню прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір аліментів у 2025 році досягатиме 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Для дітей до 6 років це 25 630 грн, для дітей від 6 до 18 років — 31 960 грн.

Інші соціальні виплати також залишаються актуальними:

  1. Допомога при народженні дитини не змінюється і становить 41 280 грн.
  2. Допомога по вагітності та пологах для непрацюючих жінок — 757 грн.
  3. Пакунок малюка (бебі-бокс) — 7 689 грн.
  4. Допомога одиноким матерям та допомога на дітей під опікою також зберігаються відповідно до встановлених норм.

Виплати на малозабезпечені сім’ї в 2025 році також підвищуються на 130% від прожиткового мінімуму для дітей.

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