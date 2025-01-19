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Алименты и социальные выплаты в Украине в 2025 году – новые размеры и правила

07:54, 19 января 2025
С 1 января 2025 года в Украине сохраняются размеры прожиточного минимума и меняются социальные выплаты.
Алименты и социальные выплаты в Украине в 2025 году – новые размеры и правила
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С 1 января 2025 года прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп в Украине остался неизменным, в том числе для детей: до 6 лет - 2 563 грн, от 6 до 18 лет - 3 196 грн. Это влияет на размер алиментов и других социальных выплат, напоминает «Протокол».

Минимальные алименты на детей составят 50% от прожиточного минимума: для детей до 6 лет - 1 281,5 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1 598 грн. Однако минимальная рекомендованная сумма выплаты соответствует уровню прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер алиментов в 2025 году будет достигать 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет это 25 630 грн, для детей от 6 до 18 лет - 31 960 грн.

Другие социальные выплаты также остаются актуальными:

  1. Помощь при рождении ребенка не меняется и составляет 41 280 грн.
  2. Пособие по беременности и родам для неработающих женщин - 757 грн.
  3. Пакет малыша (бэби-бокс) - 7 689 грн.
  4. Помощь одиноким матерям и помощь на детей под опекой также сохраняются в соответствии с установленными нормами.

Выплаты на малообеспеченные семьи в 2025 году также повышаются на 130% от прожиточного минимума для детей.

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