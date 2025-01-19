Похитили женщину, избили и оставили умирать – в заказном убийстве подозревают бизнесмена

На Ровенщине объявили подозрение членам преступной группы за заказное убийство, пострадавшая выжила после 18 дней в коме.

Фото: npu.gov.ua

На Ровенщине полиция объявила подозрение четырем лицам, которые организовали и совершили покушение на убийство женщины. По информации Национальной полиции, местный бизнесмен заказал убийство жительницы Ровенского района, чтобы отомстить за оскорбление его родственницы. К преступлению были привлечены еще два человека. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Оперативники и следователи совместно с полицейскими Ровенской области и Волыни провели детальное расследование. Злоумышленники использовали автомобиль Volvo V50, изменив номерные знаки для конспирации. Они напали на женщину возле ее рабочего места: один из нападавших ударил ее молотком по голове, после чего продолжил наносить удары, чтобы она не оказывала сопротивления.

После этого, считая женщину мертвой, злоумышленники оставили ее на остановке, где ее нашел прохожий. Пострадавшая была доставлена в больницу, где провела 18 дней в коме и перенесла несколько операций. Благодаря своевременной медицинской помощи ей удалось выжить.

Подозреваемые пытались уничтожить доказательную базу, моя кровь в автомобиле и переоформляя его на другое лицо. Однако, после проведенных обысков и следственных действий, полиция задержала всех участников преступления.

Следователи объявили четырем подозреваемым о подозрении в совершении покушения на убийство, незаконном лишении свободы и похищении человека. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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