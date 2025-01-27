Судитимуть командира частини і підприємців за махінації з генераторами для ЗСУ на понад 5 млн гривень

ДБР завершило розслідування щодо командира військової частини, його заступника та двох підприємців.

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо командира військової частини, його заступника та двох підприємців, які вчиняли махінації під час закупівлі дизельних генераторів для Збройних Сил України. Внаслідок їхніх дій було привласнено обладнання на суму понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомили в ДБР.

Обвинувальний акт направлено до суду. Установлено, що в 2022 році комерсанти, що спеціалізуються на продажу генераторів, вступили у змову з заступником командира військової частини. Метою було забезпечити перемогу підконтрольного підприємства в тендері на закупівлю тисячі генераторів для потреб ЗСУ на загальну суму близько 43 мільйонів гривень.

Після укладення контракту підприємці не виконували умови, а натомість, скориставшись недбалістю командира частини, підписали додаткову угоду, внаслідок якої зменшили кількість генераторів на 133 одиниці. Ці генератори згодом були привласнені, що призвело до збитків для державного бюджету на понад 5 млн грн.

Обвинувачені: командир частини – у недбалому ставленні до військової служби, його заступник – у бездіяльності, підприємці – в привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Запобіжні заходи обрано у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для деяких фігурантів, а для одного підприємця – особистого зобов’язання.

Максимальне покарання за зазначені статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі до 12 років.

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