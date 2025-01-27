Будут судить командира части и предпринимателей за махинации с генераторами для ВСУ на более 5 млн гривен

ГБР завершило расследование в отношении командира воинской части, его заместителя и двух предпринимателей.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении командира воинской части, его заместителя и двух предпринимателей, которые совершали махинации при закупке дизельных генераторов для Вооруженных Сил Украины. В результате их действий было присвоено оборудование на сумму более 5 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд. Установлено, что в 2022 году коммерсанты, специализирующиеся на продаже генераторов, вступили в сговор с заместителем командира воинской части. Целью было обеспечить победу подконтрольного предприятия в тендере на закупку тысячи генераторов для нужд ВСУ на общую сумму около 43 миллионов гривен.

После заключения контракта предприниматели не выполняли условия, а вместо этого, воспользовавшись халатностью командира части, подписали дополнительное соглашение, в результате которого уменьшили количество генераторов на 133 единицы. Эти генераторы впоследствии были присвоены, что привело к убыткам для государственного бюджета на более 5 млн грн.

Обвиняемые: командир части - в халатном отношении к военной службе, его заместитель - в бездействии, предприниматели - в присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением. Меры пресечения избраны в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для некоторых фигурантов, а для одного предпринимателя - личного обязательства.

Максимальное наказание за указанные статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до 12 лет.

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