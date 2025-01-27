Налоговая объясняет, что суммы взносов на обязательное страхование, уплаченные работодателем за работников, не подлежат включению в налогооблагаемый доход работников.

Налоговая служба в Запорожской области объясняет, облагаются ли взносы работодателя на обязательное страхование водителей НДФЛ.

Отмечается, что согласно подпункту 165.1.5 пункта 165.1 статьи 165 НКУ, в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика не включаются суммы взносов на обязательное страхование налогоплательщика в соответствии с законом, иных, чем сбор на государственное пенсионное страхование или взносы на общеобязательное государственное социальное страхование. Обязательным страхованием является страхование, осуществляемое во исполнение норм законодательных актов.

Так, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств обязательно согласно требованиям Закона Украины от 01 июля 2004 года № 1961-IV «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Таким образом, суммы взносов на обязательное страхование, уплачиваемые предприятием за своих работников согласно договору об обязательном страховании, не включаются в состав общего месячного или годового налогооблагаемого дохода работников.

При этом в приложении 4ДФ к Налоговому расчету сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков - физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4, суммы таких взносов отражаются с признаком дохода "132".

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