Податкова пояснює, що суми внесків на обов’язкове страхування, сплачені роботодавцем за працівників, не підлягають включенню до оподатковуваного доходу працівників.

Податкова служба у Запорізькій області пояснює, чи оподатковуються внески роботодавця на обов'язкове страхування водіїв ПДФО.

Зазначається, що згідно з підпунктом 165.1.5 пункту 165.1 статті 165 ПКУ, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються суми внесків на обов’язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж збір на державне пенсійне страхування або внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Обов’язковим страхуванням є страхування, яке здійснюється на виконання норм законодавчих актів. Так, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів є обов’язковим згідно з вимогами Закону України від 01 липня 2004 року № 1961-IV «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Таким чином, суми внесків на обов’язкове страхування, що сплачуються підприємством за своїх працівників згідно з договором про обов’язкове страхування, не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу працівників.

При цьому, у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, суми таких внесків відображаються з ознакою доходу «132».

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