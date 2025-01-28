У Дніпрі судитимуть адвоката зі спільницею, які за $25000 допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації

У прокуратурі заявили, що обвинувачений мав вплинути на службових осіб ТЦК і ВЛК для видачі медичних документів, що визначають військовозобов’язаного непридатним до служби з виключенням із військового обліку.

У Дніпрі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця та його спільниці, які за гроші допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, військовослужбовець, який є діючим адвокатом, своєму знайомому запропонував допомогу у «вирішити питання» щодо уникнення мобілізації.

«За 25 тис доларів США обвинувачений мав вплинути на службових осіб ТЦК та СП і ВЛК для видачі медичних документів, що визначають військовозобов’язаного непридатним до служби з виключенням із військового обліку. Для цього залучив свою знайому», - повідомили у прокуратурі.

Також там додали, що обвинувачений маючи зв’язки в ТЦК та СП допомагав військовозобов’язаним отримувати незаповнені бланки повісток з метою уникнення останніми мобілізації. За ці «послуги» він отримував неправомірну вигоду у розмірі 45 тис. грн.

Також ми писали, що у Запоріжжі затримали адвоката з дружиною-поліціянткою, які надавали «послугу дезертирство під ключ».

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