В Днепре будут судить адвоката с сообщницей, которые за $25000 помогали мужчинам уклоняться от мобилизации

В прокуратуре заявили, что обвиняемый должен был оказать влияние на должностных лиц ТЦК и ВВК для выдачи медицинских документов, определяющих военнообязанного непригодным к службе с исключением из военного учета.

В Днепре правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего и его сообщницы, которые за деньги помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, военнослужащий, являющийся действующим адвокатом, предложил своему знакомому помощь в «решить вопрос» об избежании мобилизации.

«За 25 тыс. долларов США обвиняемый должен был повлиять на должностных лиц ТЦК и СП и ВВК для выдачи медицинских документов, определяющих военнообязанного непригодным к службе с исключением из военного учета. Для этого привлек свою знакомую», – сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что обвиняемый, имея связи в ТЦК и СП, помогал военнообязанным получать незаполненные бланки повесток для избежание последними мобилизации. За эти услуги он получал неправомерную выгоду в размере 45 тыс. грн.

Также сообщалось, что в Запорожье задержали адвоката с женой-полицейской, которые предоставляли «услугу дезертирство под ключ».

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