Шахрайка з Львівщини через соцмережу продавала неіснуючі дрони для ЗСУ

Жінка заволоділа коштами донатерів на суму понад пів мільйона гривень.

У Личаківському районному суді Львова обрали запобіжний захід для жінки, яка через соцмережу продавала неіснуючі дрони для ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба суду.

Встановлено, що підозрювана у шахрайстві створила в соціальній мережі «Instagram» сторінку, де розміщувала неправдиві оголошення про продаж військової амуніції та побутової техніки. Зокрема, вона пропонувала придбати дрони, необхідні військовим, хоча фактично такого товару в неї не було, а заходів щодо їх закупівлі вона не здійснювала.

Як засіб зв’язку використовувався месенджер зазначеної сторінки, що, за даними слідства, дозволило їй заволодіти коштами потерпілих на суму понад пів мільйона гривень.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави в максимальному розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України для даної категорії справ.

У суді зазначили, що раніше жінка вже фігурувала у справі про шахрайство, пов’язане з продажем військової амуніції та MAVIK 3T.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.