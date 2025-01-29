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Мошенница из Львовской области через соцсеть продавала несуществующие дроны для ВСУ

21:37, 29 января 2025
Женщина завладела средствами донатеров на сумму более полумиллиона гривен.
Мошенница из Львовской области через соцсеть продавала несуществующие дроны для ВСУ
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В Лычаковском районном суде Львова избрали меру пресечения для женщины, которая через соцсеть продавала несуществующие дроны для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что подозреваемая в мошенничестве создала в социальной сети Instagram страницу, где размещала ложные объявления о продаже военной амуниции и бытовой техники. В частности, она предлагала приобрести дроны, необходимые военным, хотя фактически такого товара у нее не было, а мер по их закупке она не предпринимала. 

Средством связи был мессенджер указанной страницы, что, по данным следствия, позволил ей завладеть средствами пострадавших на сумму более полумиллиона гривен.

Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в максимальном размере, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины для данной категории дел.

В суде отметили, что ранее женщина уже фигурировала по делу о мошенничестве, связанном с продажей военной амуниции и MAVIK 3T.

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