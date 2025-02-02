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21-річний чоловік незаконно віз в Україну елітний алкоголь на мільйон гривень, фото

11:16, 2 лютого 2025
Під час огляду машини митники виявили в багажному відсіку 107 пляшок алкогольних напоїв – віскі, бренді, граппу, коньяк.
21-річний чоловік незаконно віз в Україну елітний алкоголь на мільйон гривень, фото
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На польсько-українському кордоні в пункті пропуску «Корчова-Краковець» виявили контрабанду алкоголю на мільйон гривень. Про це повідомляє Львівська митниця.

Так, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, 21-річний мешканець Івано-Франківської області, задекларував під час митного огляду лише особисті речі.

Проте під час огляду машини митники виявили в багажному відсіку 107 пляшок алкогольних напоїв – віскі, бренді, граппу, коньяк.

Митники оцінили алкоголь в орієнтовно один мільйон гривень і склали адміністративний протокол на порушника за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України – «Недекларування товарів, що підпадають під встановленні законодавством заборони і обмеження».

Чоловікові загрожує штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 5,1 тис. грн, з конфіскацією товару або без.

 

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Львів митниця кордон перетин кордону

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