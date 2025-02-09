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На Печерську у Києві спалахнув чоловічий монастир, фото

08:12, 9 лютого 2025
Загоряння сталось на першому поверсі однієї зі споруд на території монастиря.
На Печерську у Києві спалахнув чоловічий монастир, фото
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У Печерському районі рятувальники ліквідували загоряння в будівлі на території монастиря. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу на вулиці Видубицькій надійшло 8 лютого о 17:40.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що загоряння сталось на першому поверсі однієї зі споруд на території монастиря.

Пожежу оперативно локалізували на площі 40 кв. м та вже о 18:20 — ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронні органи.

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ДСНС пожежа

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