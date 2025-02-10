На Львівщині дві колядниці вкрали велосипеди – що вирішив суд

У Стрию суд оштрафував матір дівчини, яка разом із подругою викрала велосипеди.

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У Стрию Львівської області двоє неповнолітніх дівчат викрали два велосипеди з під’їзду багатоповерхівки під час коляди. Суд оштрафував матір однієї з них за неналежний контроль над дитиною.

Як йдеться в постанові суду у справі №456/94/25, інцидент стався під час новорічних свят. Дівчата, колядуючи, викрали зі сходового майданчика восьмого поверху два велосипеди марок Husar та Flaso. Загальна сума завданих збитків склала 11 тисяч гривень.

Камери відеоспостереження допомогли встановити особи крадійок. Стрийський міськрайонний суд визнав матір однієї з них винною та зобов’язав її сплатити штраф у розмірі 850 гривень, а також 606 гривень судового збору.

Чи притягнули до відповідальності батьків іншої дівчини, у матеріалах справи не уточнюється.

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