На Львовщине две колядницы украли велосипеды – что решил суд

В Стрые суд оштрафовал мать девушки, которая вместе с подругой похитила велосипеды.

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В Стрые Львовской области двое несовершеннолетних девушек похитили два велосипеда из подъезда многоэтажки во время коляды. Суд оштрафовал мать одной из них за ненадлежащий контроль над ребенком.

Как говорится в постановлении суда по делу №456/94/25, инцидент произошел во время новогодних праздников. Девушки, колядуя, похитили с лестничной площадки восьмого этажа два велосипеда марок Husar и Flaso. Общая сумма нанесенного ущерба составила 11 тысяч гривен.

Камеры видеонаблюдения помогли установить личности воровки. Стрыйский горрайонный суд признал мать одной из них виновной и обязал ее уплатить штраф в размере 850 гривен, а также 606 гривен судебного сбора.

Привлекли ли к ответственности родителей другой девушки, в материалах дела не уточняется.

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