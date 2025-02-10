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Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при передачі основних фондів відокремленому підрозділу

23:12, 10 лютого 2025
У податковій зазначають, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при передачі основних фондів відокремленому підрозділу
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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при передачі основних фондів відокремленому підрозділу.

Зазначається, що відповідно до п. 3 ст. 95 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх утворила, і діють на підставі затвердженого нею положення або на іншій підставі, передбаченій законодавством іноземної держави, відповідно до якого утворено юридичну особу, відокремленими підрозділами якої є такі філії та представництва.

Оскільки відокремлений підрозділ (філія) не є юридичною особою, а також відповідно до п.п. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) не є суб’єктом господарювання, то у контролюючих органів відповідно до ст. 180 ПКУ відсутні підстави для реєстрації філії в якості платника ПДВ.

Згідно з п.п. «а» та «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Підпунктом 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ передбачено, що постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Постачання товарів – будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Отже, враховуючи те, що в рамках юридичної особи право власності не змінюється, то операція з передачі для виробничого використання товарів/послуг, основних фондів в межах балансу платника податку (головного підприємства), а саме: від однієї філії до іншої, чи від головної організації до однієї з філій, чи навпаки від однієї із філій до головної організації, не підлягає оподаткуванню ПДВ за умови, що головна організація є зареєстрованим платником ПДВ і здійснює облік своєї господарської діяльності і господарської діяльності філії як одного платника ПДВ.

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