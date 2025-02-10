Не облаштував велодоріжку — у Хмельницькому підприємець сплатить майже 800 тисяч гривень штрафу

У 2023 році підрядник уклав договір із міською радою на облаштування вело-пішохідної доріжки, проте через затримки у виконанні робіт строки довелося продовжувати двічі, а договір так і не був виконаний.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькому суд зобов’язав приватного підприємства сплатити майже 800 000 гривень штрафу за несвоєчасне виконання умов правочину із влаштування вело-пішохідної доріжки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що у 2023 році між міською радою та місцевим підрядником укладено договір про влаштування вело-пішохідної доріжки на одній із вулиць обласного центру в межах «Програми розвитку велоінфраструктури м. Хмельницького».

Зазначену роботу підрядник зобов’язався виконати упродовж 5 місяців.

Попри досягнуті домовленості, підприємство зволікало із виконанням робіт, що змусило замовника двічі продовжувати строки їх виконання.

Незважаючи на зміну термінів, договір так і не був виконаний в повному обсязі. Враховуючи ці порушення, прокуратура звернулась з позовом до суду. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог, тому прокурори подали апеляційну скаргу.

Апеляційний суд зобов’язав підприємця сплатити майже 800 тис грн штрафних санкцій на користь територіальної громади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.