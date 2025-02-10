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Не обустроил велодорожку — в Хмельницком предприниматель заплатит почти 800 тысяч гривен штрафа

22:54, 10 февраля 2025
В 2023 году подрядчик заключил договор с городским советом на обустройство вело-пешеходной дорожки, однако из-за задержек в выполнении работ сроки пришлось продлевать дважды, а договор так и не был выполнен.
Не обустроил велодорожку — в Хмельницком предприниматель заплатит почти 800 тысяч гривен штрафа
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В Хмельницком суд обязал частное предприятие заплатить почти 800 000 гривен штрафа за несвоевременное выполнение условий сделки по устройству вело-пешеходной дорожки. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в 2023 году между городским советом и местным подрядчиком заключен договор об устройстве вело-пешеходной дорожки на одной из улиц областного центра в рамках «Программы развития велоинфраструктуры г. Хмельницкого».

Указанную работу подрядчик обязался выполнить в течение 5 месяцев.

Несмотря на достигнутые договоренности, предприятие затягивало выполнение работ, что заставило заказчика дважды продлевать сроки их выполнения.

Несмотря на изменение сроков, договор так и не был исполнен в полном объеме. Учитывая эти нарушения, прокуратура  обратилась с иском в суд. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковым требованиям, поэтому прокуроры подали апелляционную жалобу.

Апелляционный суд обязал предпринимателя заплатить почти 800 тысяч грн штрафных санкций в пользу территориальной общины.

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