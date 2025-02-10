Минобороны Украины допустило дроны BATON к эксплуатации в Силах обороны

Дроны способны догонять и поражать вражеские цели на значительных скоростях.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотные авиационные комплексы BATON, произведенные отечественными предприятиями. Новые дроны, разработанные с учетом спецификаций военных, отличаются своей простотой и удобством в эксплуатации даже в сложных условиях.

Беспилотники BATON имеют различные размеры рамы и способны эффективно работать в любую погоду, выдерживая как низкие температуры, так и высокие. Конструкция дронов обеспечивает отличные динамические характеристики, что позволяет им догонять и поражать вражеские цели на значительных скоростях.

Эти «боевые птички» призваны стать важным инструментом для Сил обороны, обеспечивая высокую эффективность в выполнении боевых задач в условиях современной войны.

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