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Минобороны Украины допустило дроны BATON к эксплуатации в Силах обороны

22:36, 10 февраля 2025
Дроны способны догонять и поражать вражеские цели на значительных скоростях.
Минобороны Украины допустило дроны BATON к эксплуатации в Силах обороны
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотные авиационные комплексы BATON, произведенные отечественными предприятиями. Новые дроны, разработанные с учетом спецификаций военных, отличаются своей простотой и удобством в эксплуатации даже в сложных условиях.

Беспилотники BATON имеют различные размеры рамы и способны эффективно работать в любую погоду, выдерживая как низкие температуры, так и высокие. Конструкция дронов обеспечивает отличные динамические характеристики, что позволяет им догонять и поражать вражеские цели на значительных скоростях.

Эти «боевые птички» призваны стать важным инструментом для Сил обороны, обеспечивая высокую эффективность в выполнении боевых задач в условиях современной войны.

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оружие Минобороны

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