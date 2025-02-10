Міноборони України допустило дрони BATON до експлуатації в Силах оборони

Дрони здатні наздоганяти і уражати ворожі цілі на значних швидкостях.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України офіційно допустило до використання в підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси BATON, що вироблені вітчизняними підприємствами. Нові дрони, розроблені з урахуванням специфікацій військових, вирізняються своєю простотою та зручністю в експлуатації навіть у складних умовах.

Безпілотники BATON мають різні розміри рами та здатні ефективно працювати в будь-яку погоду, витримуючи як низькі температури, так і високі. Конструкція дронів забезпечує відмінні динамічні характеристики, що дозволяє їм наздоганяти і уражати ворожі цілі на значних швидкостях.

Ці «бойові пташки» покликані стати важливим інструментом для Сил оборони, забезпечуючи високу ефективність у виконанні бойових завдань в умовах сучасної війни.

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