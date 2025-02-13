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ДТЕК відкрив лабораторію зеленої енергетики в КПІ для навчання студентів

07:36, 13 лютого 2025
КПІ ім. Ігоря Сікорського отримав лабораторію для досліджень у сфері вітрової та сонячної енергетики.
ДТЕК відкрив лабораторію зеленої енергетики в КПІ для навчання студентів
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11 лютого компанія ДТЕК ВДЕ разом з Навчально-науковим Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрила лабораторію відновлювальної енергетики. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Лабораторія буде навчати студентів сучасним технологіям вітрової та сонячної енергетики. Вона складається з двох приміщень, спеціалізованих на цих двох напрямках. ДТЕК також забезпечив лабораторію необхідним технічним обладнанням, включаючи сонячні панелі, інвертор та системи накопичення енергії. В наступні роки планується розширення технічної бази лабораторії.

Олександр Селищев, генеральний директор ДТЕК ВДЕ, зазначив, що відкриття лабораторії є важливим внеском у підготовку майбутніх енергетичних спеціалістів, які стануть рушієм відновлення енергетичного потенціалу України. Він висловив упевненість, що нове обладнання покращить навчальний процес для студентів та викладачів КПІ.

Це лише перший етап співпраці ДТЕК ВДЕ з університетом. У майбутньому компанія планує розширити технічну базу лабораторії, щоб створити ще кращі умови для навчання нових кадрів для зеленої енергетики.

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енергетика університет

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