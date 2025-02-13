ДТЭК открыл лабораторию зеленой энергетики в КПИ для обучения студентов

КПИ им. Игоря Сикорского получил лабораторию для исследований в сфере ветровой и солнечной энергетики.

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11 февраля компания ДТЭК ВИЭ вместе с Учебно-научным Институтом энергосбережения и энергоменеджмента КПИ им. Игоря Сикорского открыла лабораторию возобновляемой энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Лаборатория будет обучать студентов современным технологиям ветровой и солнечной энергетики. Она состоит из двух помещений, специализированных на этих двух направлениях. ДТЭК также обеспечил лабораторию необходимым техническим оборудованием, включая солнечные панели, инвертор и системы накопления энергии. В последующие годы планируется расширение технической базы лаборатории.

Александр Селищев, генеральный директор ДТЭК ВИЭ, отметил, что открытие лаборатории является важным вкладом в подготовку будущих энергетических специалистов, которые станут двигателем восстановления энергетического потенциала Украины. Он выразил уверенность, что новое оборудование улучшит учебный процесс для студентов и преподавателей КПИ.

Это только первый этап сотрудничества ДТЭК ВИЭ с университетом. В будущем компания планирует расширить техническую базу лаборатории, чтобы создать еще лучшие условия для обучения новых кадров для зеленой энергетики.

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