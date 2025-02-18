Майже 1700 закордонних паспортів видано чоловікам віком 18-60 років за кордоном після поновлення послуги

У перший день поновлення послуг український чоловікам за кордоном було видано 2090 документів.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», постановою уряду від 14 лютого передбачено, стосовно громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу до 24 квітня 2024 р. (включно) для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та їх не отримали, Державна міграційна служба одноразово сформує перелік відомостей та передасть їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Державна міграційна служба України повідомила, майже 1700 закордонних паспортів та понад 400 паспортів громадянина України видано чоловікам віком 18-60 років за кордоном у перший день поновлення послуг.

«Раніше Уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Поновлення послуг стало доступне з 17 лютого для громадян, що подали документи до 25 квітня 2024 року в ДП «Документ», - сказано у повідомленні.

У ДМС нагадали, що після набрання чинності Закону України N 3633 -IX від 11.04.2024 року обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Також ми писали, що у разі внесення до Реєстру «Оберіг» відомостей про наявність у особи інвалідності, таких осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляють.

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