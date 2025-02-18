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Почти 1700 загранпаспортов выдано мужчинам в возрасте 18-60 лет за границей после возобновления услуги

13:50, 18 февраля 2025
В первый день возобновления услуг украинским мужчинам за рубежом было выдано 2090 документов.
Почти 1700 загранпаспортов выдано мужчинам в возрасте 18-60 лет за границей после возобновления услуги
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением правительства от 14 февраля предусмотрено, что о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые обратились в обособленное подразделение до 24 апреля 2024 г. (включительно) для оформления паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и их не получили, Государственная миграционная служба единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Государственная миграционная служба Украины сообщила, что почти 1700 загранпаспортов и более 400 паспортов гражданина Украины выдано мужчинам в возрасте 18-60 лет за границей в первый день возобновления услуг.

«Ранее Правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов находящимся за рубежом украинцам. Возобновление услуг стало доступно с 17 февраля для граждан, подавших документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», - сказано в сообщении.

В ГМС напомнили, что после вступления в силу Закона Украины N 3633-IX от 11.04.2024 обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов.

Также мы писали, что в случае внесения в Реестр «Оберег» сведений о наличии у лица инвалидности, таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляют.

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