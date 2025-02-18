В Южной Америке автобус слетел с почти километровой горной дороги в овраг – погибли 30 человек

В Боливии вероятно из-за превышения скорости автобус упал с высоты 800 метров.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более 30 человек погибли в результате аварии автобуса на горной дороге в Южной Америке в юго-западном районе Боливии, сообщает BBC со ссылкой на полицию. Транспортное средство упало с высоты почти 800 метров в овраг в регионе Йокалла.

Еще 14 человек получили травмы, среди которых четверо детей. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам полковника полиции Виктора Бенавидеса, авария могла произойти из-за превышения скорости, в результате чего водитель не смог справиться с управлением.

Эта трагедия является крупнейшей дорожно-транспортной катастрофой в Боливии в этом году. В январе в этом же регионе автобус сошел с дороги, унеся жизни 19 человек.

Ежегодно в стране в результате ДТП погибает около 1400 человек, что является серьезной проблемой для Боливии с населением около 12 миллионов человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.