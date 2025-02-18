В Південній Америці автобус злетів з майже кілометрової гірської дороги в яр – загинули 30 осіб

У Болівії ймовірно через перевищення швидкості автобус впав з висоти 800 метрів.

Фото: Reuters

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Понад 30 осіб загинули внаслідок аварії автобуса на гірській дорозі у Південній Америці в південно-західному районі Болівії, повідомляє BBC з посиланням на поліцію. Транспортний засіб впав з висоти майже 800 метрів у яр у регіоні Йокалла.

Ще 14 осіб отримали травми, серед яких четверо дітей. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані. За словами полковника поліції Віктора Бенавідеса, аварія могла статися через перевищення швидкості, внаслідок чого водій не зміг впоратися з керуванням.

Ця трагедія є найбільшою дорожньо-транспортною катастрофою в Болівії цього року. У січні в цьому ж регіоні автобус зійшов з дороги, забравши життя 19 осіб.

Щороку в країні внаслідок ДТП гине близько 1400 людей, що є серйозною проблемою для Болівії з населенням близько 12 мільйонів осіб.

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