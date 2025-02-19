В 16 областях через зростання захворюваності на ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи

У МОЗ кажуть, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

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В 16 областях через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи. У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати «локальний карантин». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи — щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

За тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, із них 60% — діти. До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276 дітей

У МОЗ пишуть, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

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