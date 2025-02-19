Практика судів
  1. В Україні

В 16 областях через зростання захворюваності на ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи

21:04, 19 лютого 2025
У МОЗ кажуть, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.
В 16 областях через зростання захворюваності на ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В 16 областях через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи. У регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати «локальний карантин». Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи — щоб зупинити поширення та передачу ГРВІ та стабілізувати ситуацію.

За тиждень з 10 по 16 лютого в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, із них 60% — діти. До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276  дітей

У МОЗ пишуть, що зростання захворюваності на ГРВІ зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя 20 лютого планує визначитися з головою – ВРП знов може очолити Григорій Усик

За даними «Судово-юридичної газети», Вищу раду правосуддя знов очолить Григорій Усик.

Для реформування ДСА буде розроблено окремий закон, але спочатку потрібно провести аудит – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що для участі у процедурі реформування ДСА необхідно залучити іноземних партнерів України.

Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект щодо гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроект передбачає, що арешт майна здійснюється на підставі рішення слідчого судді, суду на строк не більше 2 місяців.

Посол України у США Оксана Маркарова: «Пункт з Плану перемоги Президента Зеленського щодо корисних копалин знайшов дуже позитивний відгук у Президента Трампа і наших партнерів»

Також Україна може, за словами Маркарової, зацікавити США агросектором, а додаткові інвестиції можуть суттєво збільшити виробництво їжі.

Через три роки Україна може отримати судову систему, яка відповідає потребам суспільства та враховує інтереси суддів – ВРП

Однак для цього потрібно вдало виконати 117 заходів у межах процесу євроінтеграції.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва