В 16 областях из-за роста заболеваемости на ОРВИ частично внедряют противоэпидемические меры

В Минздраве говорят, что рост заболеваемости на ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны.

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В 16 областях из-за роста заболеваемости на ОРВИ, грипп и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры. В регионе или в отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять «локальный карантин». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях — чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию.

За неделю с 10 по 16 февраля в Украине на ОРВИ, грипп и COVID-19 переболело 206 653 человека, из них 60% — дети. В больницы с осложнениями госпитализированы 2 130 взрослых и 3 276 детей.

В Минздраве пишут, что рост заболеваемости на ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны.

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