З України намагалися вивезти зуби мамонтів, які жили 305-130 тисяч років тому – фото

Зразки намагалися переслати в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10.

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Київські митники виявили у поштовому відправленні з Полтавської області до США зуби мамонтів – ссавців, які жили 305-130 тисяч років тому. Як повідомили у Державній митній службі України, ці палеонтологічні зразки, які мають культурну та наукову цінність, намагалися переслати в міжнародному поштовому відправленні під виглядом «креативних художніх заготовок» вартістю $10.

6 важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній із посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувала посилка з Полтавщини до США. Знахідку митники скерували на експертизу.

За визначенням експертів Національного науково-природничого музею, пластини, що знаходилися в посилці – ніщо інше, як два корінних зуба двох різних мамутів. Фахівці припускають, що тваринам, яким належали зуби, було 15 та 50 років. Жили вони в епоху плейстоцену (до палеоліту), тобто 305-130 тисяч років тому.

Кожен зуб розрізаний по горизонталі на три частини, всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань дані зразки втратили природний цемент, а також коріння.

За висновком фахівців, знахідки цих зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамутів у плейстоцені України. Ці зразки не часто зустрічаються і мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Культурні цінності вилучено.

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