Середня зарплата для розрахунку пенсій в Україні зросла на 24,6%

Пенсійний фонд України затвердив середню заробітну плату за січень 2025 року, яка враховується для розрахунку пенсій. За офіційними даними, вона склала 18 660,32 грн, що на 3 685,76 грн більше, ніж у січні 2024 року (14 974,56 грн).
Раніше цей показник розраховувався щоквартально, але після змін у законодавстві Верховною Радою дані подаються щомісяця – це необхідно для бронювання від мобілізації.
Як, за даними ПФУ, змінювалася середня зарплата у 2024 році
Середньорічна зарплата – 17 486,60 грн (+22,2% до 2023 року).
Ці дані впливають на індексацію пенсій, яка була проведена з 1 березня.
Зростання середньої зарплати свідчить про підвищення офіційних доходів українців, однак реальний вплив на добробут громадян залежатиме від рівня інфляції та купівельної спроможності.
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