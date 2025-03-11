Середня зарплата для розрахунку пенсій в Україні зросла на 24,6%

18 660 грн – нова середня зарплата в Україні для розрахунку пенсій.

Фото: radiotrek

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Пенсійний фонд України затвердив середню заробітну плату за січень 2025 року, яка враховується для розрахунку пенсій. За офіційними даними, вона склала 18 660,32 грн, що на 3 685,76 грн більше, ніж у січні 2024 року (14 974,56 грн).

Раніше цей показник розраховувався щоквартально, але після змін у законодавстві Верховною Радою дані подаються щомісяця – це необхідно для бронювання від мобілізації.

Як, за даними ПФУ, змінювалася середня зарплата у 2024 році

Січень – 14 974,56 грн

Червень – 18 806,63 грн

Грудень – 21 698,99 грн

Середньорічна зарплата – 17 486,60 грн (+22,2% до 2023 року).

Ці дані впливають на індексацію пенсій, яка була проведена з 1 березня.

Зростання середньої зарплати свідчить про підвищення офіційних доходів українців, однак реальний вплив на добробут громадян залежатиме від рівня інфляції та купівельної спроможності.

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