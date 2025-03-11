Хакери Dark Storm взяли на себе відповідальність за кібератаку на соцмережу Ілона Маска X

Хакери з Dark Storm взяли на себе відповідальність за збій у роботі Х, у причетності до якого Маск запідозрив Україну.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку проти соцмережі Х. Він додав, що кібератака має настільки великий масштаб, що за нею може стояти або добре скоординована група, або ціла держава.

Мережевий криптофутурист Ед Крассенстайн заявив, що відповідальність за DDOS-атаку на X взяла на себе хакерська група Dark Storm.

Крассенстайн заперечив слова Маска, який у інтервʼю Fox News, розповів, що атака на соцмережу Х була здійснена з IP-адрес, розташованих в Україні. Він зазначив, що повідомив про це Маска.

«Ілон Маск, видається, звинувачує людей в Україні у сьогоднішній DDOS-атаці X. Dark Storm буквально сказали мені, що це вони зробили. Вони не в Україні», – підкреслив Крассенстайн.

Повідомлення про те, що Dark Storm Team взяло на себе відповідальність за збій в роботі X нібито також зʼявилося на каналі групи в Telegram, але наразі він не доступний.

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