Держдеп назвав час зустрічі делегацій України й США в Саудівській Аравії

Українська делегація в Саудівській Аравії готується до переговорів зі США.

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Державний департамент США назвав час зустрічі делегацій України й Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії.

Повідомляється, що зустріч сторін розпочнеться о 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

Американську сторону представлятимуть: державний секретар США Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умеров.

Як раніше повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 11 березня, українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії.

«Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами», - вказав Єрмак.

Як вказувала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Саудівську Аравію та назвав склад делегації, яка зустрінеться із представниками США.

У МЗС назвали порядок денний переговорів зі США та повідомили, чи будуть там росіяни.

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