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Госдеп назвал время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии

10:18, 11 марта 2025
Украинская делегация в Саудовской Аравии готовится к переговорам с США.
Госдеп назвал время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии
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Государственный департамент США назвал время встречи делегаций Украины и Соединённых Штатов Америки в Саудовской Аравии.

Сообщается, что встреча сторон начнется в 12:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Американскую сторону представят: государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц.

Украинскую: министр иностранных дел Андрей Сыбига, глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Как ранее сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны – будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», – указал Ермак.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

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США Украина

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