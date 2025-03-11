Госдеп назвал время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии

Украинская делегация в Саудовской Аравии готовится к переговорам с США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный департамент США назвал время встречи делегаций Украины и Соединённых Штатов Америки в Саудовской Аравии.

Сообщается, что встреча сторон начнется в 12:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

Американскую сторону представят: государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц.

Украинскую: министр иностранных дел Андрей Сыбига, глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Как ранее сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 11 марта, украинская делегация готовится к переговорам с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

«Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны – будем эффективно работать с нашими американскими партнерами», – указал Ермак.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский сообщил, что посетит Саудовскую Аравию и назвал состав делегации, которая встретится с представителями США.

В МИД назвали повестку дня переговоров с США и сообщили, будут ли там россияне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.