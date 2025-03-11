Как обжаловать решение административного органа – объяснение Минюста

Решения административных органов не всегда соответствуют интересам граждан. В таких случаях их можно обжаловать двумя путями: через административное или судебное производство, объясняет Министерство юстиции.
Административное обжалование - самый быстрый и бесплатный способ. Жалоба подается в высший административный орган или должностному лицу, которые могут исправить ошибку без судебных процедур.
Судебное обжалование - альтернативный вариант, если административное производство не дало результата. Однако этот путь требует больше времени и предусматривает судебные издержки.
Кто может подать жалобу?
Обжаловать решение можно, если оно:
- нарушает права, свободы или законные интересы лица;
- принято с процедурными нарушениями;
- не выполняется в установленный срок.
Срок подачи жалобы - 30 календарных дней с момента принятия или со дня, когда лицо узнало о негативном влиянии решения.
Что может решить орган по результатам рассмотрения?
- отменить или изменить решение;
- принять новый административный акт;
- признать действия должностных лиц противоправными;
- оставить жалобу без удовлетворения.
Если ответ на жалобу не предоставлен в определенный срок, она считается автоматически удовлетворенной.
Таким образом, каждый гражданин имеет право защищать свои интересы через административное или судебное обжалование.
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