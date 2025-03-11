Як оскаржити рішення адміністративного органу – пояснення Мін’юсту

Рішення адміністративних органів не завжди відповідають інтересам громадян. У таких випадках їх можна оскаржити двома шляхами: через адміністративне або судове провадження, пояснює Міністерство юстиції.
Адміністративне оскарження – найшвидший і безкоштовний спосіб. Скарга подається до вищого адміністративного органу чи посадової особи, які можуть виправити помилку без судових процедур.
Судове оскарження – альтернативний варіант, якщо адміністративне провадження не дало результату. Однак цей шлях потребує більше часу та передбачає судові витрати.
Хто може подати скаргу?
Оскаржити рішення можна, якщо воно:
Термін подання скарги – 30 календарних днів з моменту ухвалення або з дня, коли особа дізналася про негативний вплив рішення.
Що може вирішити орган за результатами розгляду?
Якщо відповідь на скаргу не надана у визначений строк, вона вважається автоматично задоволеною.
Таким чином, кожен громадянин має право захищати свої інтереси через адміністративне або судове оскарження.
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