Як оскаржити рішення адміністративного органу – пояснення Мін’юсту

Мін’юст пояснив, як громадяни можуть захистити свої права від помилкових рішень.

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Рішення адміністративних органів не завжди відповідають інтересам громадян. У таких випадках їх можна оскаржити двома шляхами: через адміністративне або судове провадження, пояснює Міністерство юстиції.

Адміністративне оскарження – найшвидший і безкоштовний спосіб. Скарга подається до вищого адміністративного органу чи посадової особи, які можуть виправити помилку без судових процедур.

Судове оскарження – альтернативний варіант, якщо адміністративне провадження не дало результату. Однак цей шлях потребує більше часу та передбачає судові витрати.

Хто може подати скаргу?

Оскаржити рішення можна, якщо воно:

порушує права, свободи чи законні інтереси особи;

ухвалене з процедурними порушеннями;

не виконується у встановлений строк.

Термін подання скарги – 30 календарних днів з моменту ухвалення або з дня, коли особа дізналася про негативний вплив рішення.

Що може вирішити орган за результатами розгляду?

скасувати або змінити рішення;

прийняти новий адміністративний акт;

визнати дії посадових осіб протиправними;

залишити скаргу без задоволення.

Якщо відповідь на скаргу не надана у визначений строк, вона вважається автоматично задоволеною.

Таким чином, кожен громадянин має право захищати свої інтереси через адміністративне або судове оскарження.

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