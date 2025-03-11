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Хакеры Dark Storm взяли на себя ответственность за кибератаку на соцсеть Илона Маска X

10:23, 11 марта 2025
Хакеры из Dark Storm взяли на себя ответственность за сбой в работе Х, в причастности к которому Маск заподозрил Украину.
Хакеры Dark Storm взяли на себя ответственность за кибератаку на соцсеть Илона Маска X
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Илон Маск заявил о масштабной кибератаке против социальной сети X. Он добавил, что кибератака имеет настолько большой масштаб, что за ней может стоять либо хорошо скоординированная группа, либо целое государство.

Сетевой криптофутурист Эд Крассенстайн заявил, что ответственность за DDoS-атаку на X взяла на себя хакерская группа Dark Storm.

Крассенстайн опроверг слова Маска, который в интервью Fox News рассказал, что атака на социальную сеть X была осуществлена с IP-адресов, расположенных в Украине. Он отметил, что сообщил об этом Маску.

«Илон Маск, кажется, обвиняет людей в Украине в сегодняшней DDoS-атаке на X. Dark Storm буквально сказали мне, что это сделали они. Они не в Украине», – подчеркнул Крассенстайн.

Сообщение о том, что Dark Storm Team взяла на себя ответственность за сбой в работе X, якобы также появилось на канале группы в Telegram, но в настоящее время он недоступен.

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кибератака Илон Маск

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