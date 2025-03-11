Практика судов
  1. В Украине

Средняя зарплата для расчета пенсий в Украине выросла на 24,6%

15:21, 11 марта 2025
18 660 грн – новая средняя зарплата в Украине для расчета пенсий.
Средняя зарплата для расчета пенсий в Украине выросла на 24,6%
Фото: radiotrek
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины утвердил среднюю заработную плату за январь 2025 года, которая учитывается для расчета пенсий. По официальным данным, она составила 18 660,32 грн, что на 3 685,76 грн больше, чем в январе 2024 года (14 974,56 грн).

Ранее этот показатель рассчитывался ежеквартально, но после изменений в законодательстве Верховной Радой данные подаются ежемесячно - это необходимо для бронирования от мобилизации.

Как, по данным ПФУ, менялась средняя зарплата в 2024 году

  • Январь - 14 974,56 грн
  • Июнь - 18 806,63 грн
  • Декабрь - 21 698,99 грн

Среднегодовая зарплата - 17 486,60 грн (+22,2% к 2023 году).

Эти данные влияют на индексацию пенсий, которая была проведена с 1 марта.

Рост средней зарплаты свидетельствует о повышении официальных доходов украинцев, однако реальное влияние на благосостояние граждан будет зависеть от уровня инфляции и покупательной способности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

зарплата ПФУ пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон об упорядочении государственной ветеранской политики

Фактически меняется одна статья в законе об основах внутренней и внешней политики, декларирующая подходы в политике государства в отношении ветеранов.

Верховная Рада одобрила ограничения в закон о рекламе в отношении материалов, способствующих осведомленности о деятельности должностных лиц — членов политических партий

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому освещение деятельности органов государственной власти по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программ.

Зарплату работникам аппаратов судов, а также секретариатов ВСП и ВККС смогут увеличить за счет судебного сбора – Верховная Рада приняла закон

За счет поступлений от уплаты судебного сбора Кабмин сможет установить увеличенные коэффициенты для оплаты труда госслужащих в органах судебной власти, в том числе в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Верховная Рада закрепила границы города Пустомыты Львовской области

Парламент принял постановление об изменении и установлении границ города Пустомыты Львовского района Львовской области.

Парламент принял закон о реформе госслужбы, который позволит повысить оклады работников аппаратов судов

По словам Дениса Маслова, принятый закон позволит поднять зарплату в аппаратах судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради