Средняя зарплата для расчета пенсий в Украине выросла на 24,6%

18 660 грн – новая средняя зарплата в Украине для расчета пенсий.

Фото: radiotrek

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Пенсионный фонд Украины утвердил среднюю заработную плату за январь 2025 года, которая учитывается для расчета пенсий. По официальным данным, она составила 18 660,32 грн, что на 3 685,76 грн больше, чем в январе 2024 года (14 974,56 грн).

Ранее этот показатель рассчитывался ежеквартально, но после изменений в законодательстве Верховной Радой данные подаются ежемесячно - это необходимо для бронирования от мобилизации.

Как, по данным ПФУ, менялась средняя зарплата в 2024 году

Январь - 14 974,56 грн

Июнь - 18 806,63 грн

Декабрь - 21 698,99 грн

Среднегодовая зарплата - 17 486,60 грн (+22,2% к 2023 году).

Эти данные влияют на индексацию пенсий, которая была проведена с 1 марта.

Рост средней зарплаты свидетельствует о повышении официальных доходов украинцев, однако реальное влияние на благосостояние граждан будет зависеть от уровня инфляции и покупательной способности.

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