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4 тисячі доларів за зняття військовозобов’язаного з розшуку — на Полтавщині викрили адвоката

20:24, 15 березня 2025
За даними слідства, адвокат вимагав 4 тисячі доларів неправомірної вигоди выд чоловыка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.
4 тисячі доларів за зняття військовозобов’язаного з розшуку — на Полтавщині викрили адвоката
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На Полтавщині викрито адвоката, який за 4 тисячі доларів пообіцяв військовозобов’язаному вирішити питання про зняття з розшуку. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, адвокат вимагав 4 тисячі доларів неправомірної вигоди від мешканця Миргородського району, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Гроші мали «вирішити» питання про зняття чоловіка з розшуку.

Прокуратура вказує, що адвокат залучив свого знайомого, якому військовозобов’язаний передав кошти.

Затримали підозрюваних 12 березня цього року в центрі Полтави. 

Наразі адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Знайомому – в пособництві у скоєнні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних  заходів.

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