4 тысячи долларов за снятие военнообязанного с розыска — в Полтавской области разоблачили адвоката

По данным следствия, адвокат требовал 4 тысячи долларов неправомерной выгоды изд мужчины, находившегося в розыске из-за нарушения правил военного учета.

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В Полтавской области разоблачен адвокат, который за 4 тысячи долларов пообещал военнообязанному решить вопрос о снятии с розыска. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

По данным следствия, адвокат требовал 4 тысячи долларов неправомерной выгоды от находившегося в розыске жителя Миргородского района из-за нарушения правил военного учета. Деньги должны были «решить» вопрос о снятии мужчины с розыска.

Прокуратура указывает, что адвокат привлек своего знакомого, которому военнообязанный передал средства.

Задержаны подозреваемые 12 марта этого года в центре Полтавы.

В настоящее время адвокату доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенном с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Знакомому – в пособничестве в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Также решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

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